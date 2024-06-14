Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на столицу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозу, дожди и сильный ветер обещают в Москве вечером 14 июня. О непогоде предупредил комплекс городского хозяйства.

Фестиваль воздушной гимнастики "Ты – сердце воздуха" пройдет на ВДНХ в выходные, 15 и 16 июня. Анонс опубликован на сайте mos.ru.