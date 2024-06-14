Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

14 июня, 18:00

Общество

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Собянин поздравил москвичей-участников Международной олимпиады по биологии

Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Собянин рассказал об открытии "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи

Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на столицу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозу, дожди и сильный ветер обещают в Москве вечером 14 июня. О непогоде предупредил комплекс городского хозяйства.

Фестиваль воздушной гимнастики "Ты – сердце воздуха" пройдет на ВДНХ в выходные, 15 и 16 июня. Анонс опубликован на сайте mos.ru.

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