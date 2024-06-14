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14 июня, 16:00

Общество

Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Собянин поздравил москвичей-участников Международной олимпиады по биологии

Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Собянин рассказал об открытии "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи

Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

Собянин: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве 19 июня, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за надвигающейся непогоды. Комплекс горхозяйства напомнил, что горожанам не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними машины.

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