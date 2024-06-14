Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве 19 июня, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за надвигающейся непогоды. Комплекс горхозяйства напомнил, что горожанам не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними машины.