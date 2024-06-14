Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил об открытии 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи в Москве.

Почти 4,5 тысячи систем отопления и водоснабжения заменят в столичных домах до конца года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Сильный дождь, ветер и гроза возможны 14 июня в столице, предупредили в ГУ МЧС по Москве.

