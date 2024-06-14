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14 июня, 13:45

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Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Собянин рассказал об открытии "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил об открытии 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи в Москве.

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Сильный дождь, ветер и гроза возможны 14 июня в столице, предупредили в ГУ МЧС по Москве.

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