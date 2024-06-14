Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

Московские школьники завоевали четыре медали Международной олимпиады по биологии имени Авиценны. Сергей Собянин поздравил ребят с победой в своем телеграм-канале.

Золотые медали получили три девушки, серебро взял молодой москвич. Россия впервые принимала участие в олимпиаде, которая прошла в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

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