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14 июня, 11:30

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Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

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Московские школьники завоевали четыре медали Международной олимпиады по биологии имени Авиценны. Сергей Собянин поздравил ребят с победой в своем телеграм-канале.

Золотые медали получили три девушки, серебро взял молодой москвич. Россия впервые принимала участие в олимпиаде, которая прошла в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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