14 июня, 11:30Новости
Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии
Московские школьники завоевали четыре медали Международной олимпиады по биологии имени Авиценны. Сергей Собянин поздравил ребят с победой в своем телеграм-канале.
Золотые медали получили три девушки, серебро взял молодой москвич. Россия впервые принимала участие в олимпиаде, которая прошла в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.