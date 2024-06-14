Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 00:00

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Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Новости часа: Собянин пообещал субсидии столичным создателям технопарков

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переразметка позволит улучшить движение более чем на 70 участках дорог. Об этом заявил Сергей Собянин.

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в ночь с 14 на 15 и с 15 на 16 июня, сообщили в Дептрансе.

6 июля в "Лужниках" пройдет масштабный турнир по настольному теннису, рассказали в пресс-службе мероприятия.

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