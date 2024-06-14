Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переразметка позволит улучшить движение более чем на 70 участках дорог. Об этом заявил Сергей Собянин.

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в ночь с 14 на 15 и с 15 на 16 июня, сообщили в Дептрансе.

6 июля в "Лужниках" пройдет масштабный турнир по настольному теннису, рассказали в пресс-службе мероприятия.