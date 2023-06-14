Собянин зарегистрировался на выборы мэра Москвы, а в Турции заработала СБП

Сергей Собянин подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Действующий градоначальник приехал в избирательную комиссию лично. Он стал кандидатом от "Единой России". Партия выдвинула его единогласно.

На Кубани до пятницы продлили несколько экстренных предупреждений из-за непогоды. В регионе ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Там после предыдущего ливня остаются подтопленными еще 50 домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хостинском районе Сочи, где из берегов вышли реки. В результате повреждена оказалась инфраструктура курорта.

В Турции теперь можно расплатиться через Систему быстрых платежей, а также картами российских банков. Транзакции идут не напрямую, а через сервис SigmaPay. Он работает с работает с физическими картами систем Visa, Mastercard, UnionPay и "Мир". Как объясняет провайдер, деньги списываются в рублях и в течение двух рабочих дней поступают в турецкий банк уже в лирах.

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