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Новости

14 июня, 21:00

Новости

Собянин зарегистрировался на выборы мэра Москвы, а в Турции заработала СБП

Собянин зарегистрировался на выборы мэра Москвы, а в Турции заработала СБП

Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей

Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара столицы

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Собянин рассказал о завершении строительства нового комплекса МКНЦ им. А. С. Логинова

Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин сообщил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Сергей Собянин подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Действующий градоначальник приехал в избирательную комиссию лично. Он стал кандидатом от "Единой России". Партия выдвинула его единогласно.

На Кубани до пятницы продлили несколько экстренных предупреждений из-за непогоды. В регионе ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Там после предыдущего ливня остаются подтопленными еще 50 домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хостинском районе Сочи, где из берегов вышли реки. В результате повреждена оказалась инфраструктура курорта.

В Турции теперь можно расплатиться через Систему быстрых платежей, а также картами российских банков. Транзакции идут не напрямую, а через сервис SigmaPay. Он работает с работает с физическими картами систем Visa, Mastercard, UnionPay и "Мир". Как объясняет провайдер, деньги списываются в рублях и в течение двух рабочих дней поступают в турецкий банк уже в лирах.

Об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

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