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14 июня, 18:00

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Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

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На севере Москвы появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения. Памятником природы признано "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский". Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Болото занимает больше 11 гектаров на севере столицы. Новый статус поможет восстановить и сохранить комплекс, где обитают краснокнижные виды птиц и растет много редких растений. Всего в Москве теперь 148 таких особо охраняемых природных территорий, а их суммарная площадь – почти 20 тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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