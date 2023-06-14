Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

На севере Москвы появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения. Памятником природы признано "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский". Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Болото занимает больше 11 гектаров на севере столицы. Новый статус поможет восстановить и сохранить комплекс, где обитают краснокнижные виды птиц и растет много редких растений. Всего в Москве теперь 148 таких особо охраняемых природных территорий, а их суммарная площадь – почти 20 тысяч гектаров.

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