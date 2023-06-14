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14 июня, 22:15

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Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

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В столице завершилось строительство нового медицинского комплекса при центре имени Логинова. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта совместно с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

Теперь там есть все самое современное оборудование, которое позволит делать сложные, высокотехнологичные операции, а еще проводить лучевую терапию в 3D и 4D. Первых пациентов там примут уже этим летом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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