Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

В столице завершилось строительство нового медицинского комплекса при центре имени Логинова. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта совместно с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

Теперь там есть все самое современное оборудование, которое позволит делать сложные, высокотехнологичные операции, а еще проводить лучевую терапию в 3D и 4D. Первых пациентов там примут уже этим летом.

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