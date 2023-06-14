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Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара столицы

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара столицы

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В столице завершилось строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта совместно с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

Собянин поблагодарил медиков за работу, а также отметил их помощь миллионам людей в борьбе с заболеваниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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