Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили строительство нового корпуса Клинического научного центра имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

В Сочи после дождей нарушено электроснабжение, есть сбои в работе общественного транспорта. Об этом заявили власти города.

Туроператоры России сообщили о замедлении продаж путевок из-за роста курсов валют.