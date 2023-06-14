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Происшествия

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Собянин рассказал о завершении строительства нового комплекса МКНЦ им. А. С. Логинова

Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин сообщил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

Собянин рассказал о программе поточных поручительств в столице

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили строительство нового корпуса Клинического научного центра имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

В Сочи после дождей нарушено электроснабжение, есть сбои в работе общественного транспорта. Об этом заявили власти города.

Туроператоры России сообщили о замедлении продаж путевок из-за роста курсов валют.

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