Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи выбрали цвета для Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

14 июня начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате "от дома до дома". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.