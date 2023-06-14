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Экономика

Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин сообщил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

Собянин рассказал о программе поточных поручительств в столице

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после обновления

Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское

Новости часа: через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тыс электробусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи выбрали цвета для Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

14 июня начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате "от дома до дома". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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