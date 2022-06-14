Около 100 тыс людей посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц

Около 100 тысяч москвичей посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц. Более 40% из них прошли углубленное обследование после коронавируса, сообщил Сергей Собянин.

Также мэр напомнил, что в этих павильонах можно пройти более 11 тестов в комфортной обстановке и всего за час. Кроме того, там есть возможность попасть на прием к врачу общей практики, и если он обнаружит какие-то проблемы, то назначит дополнительное обследование и направит на консультацию к профильным специалистам.

Помимо этого, по словам Собянина, в этом году на площадках проекта проходят открытые встречи с врачами, психологами и диетологами. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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