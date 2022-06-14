Собянин: восемь обновленных городских поликлиник приняли первых пациентов

Восемь обновленных городских поликлиник приняли первых пациентов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице начались работы по благоустройству площади Донецкой Народной Республики.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке, минимальная базовая ставка составляет 10,5%.

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