Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции

В Москве после реконструкции открыли восемь поликлиник. Они находятся в районах Ивановское, Царицыно, Бибирево, Южное Бутово и три в Юго-Восточном округе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, массовую реконструкцию поликлиник задумывали три года назад, но было много сомнений. По сути, предстояло разобрать и снова собрать больше 200 зданий. Но теперь каждая поликлиника это не только стильный интерьер, но и новое оборудование и уникальные специалисты.

Все они проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами. Подробности в эфире телеканала Москва 24.