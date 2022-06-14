Собянин сообщил о расширении программы поддержки инноваторов и изобретателей в Москве

Программу поддержки инноваторов и изобретателей расширили в столице. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве задержали банду мошенников, которые обманули пенсионеров на 100 миллионов рублей, сообщили в МВД.

В Калужской области проводят служебную проверку после обрушения сцены с танцорами.

