Собянин сообщил, что школьные выпускные в Москве пройдут 25 июня

Выпускные в Москве пройдут 25 июня. Главный состоится в Парке Горького. Об этом заявил Сергей Собянин.



В столице начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Варшавская", сообщил заместитель мэра Бирюков.

Грозы и ливни обещают в Москве во второй половине дня.

