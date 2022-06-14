Школьные выпускные в Москве в 2022 году пройдут 25 июня – Собянин

Школьные выпускные в Москве в 2022 году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них состоится в Парке Горького.

По словам Сергея Собянина, выпускников ждет насыщенная программа до шести утра. Работать будут интерактивные площадки, три сцены, где выступят диджеи и артисты, также гостям покажут театрализованное представление на воде.

Для сопровождающих, родителей и учителей, организуют отдельную дискотечную площадку. Кульминацией праздника станет салют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

