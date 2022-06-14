На обновленной территории острова Балчуг впервые распустились деревья. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о благоустройстве Космодамианской, Софийской, Садовнической и Раушской набережных, на территории которых высадили липы, дубы, клены, вязы.

Балчуг – самый крупный проект благоустройства 2021 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

