Собянин: грот "Бельведер" в Саду имени Баумана открыли после реставрации

Грот "Бельведер" в Саду имени Баумана открыли после реставрации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Грот почти два века украшал сад, однако в последние годы он был в плохом состоянии, а многие детали разрушились. Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена "Танцевальное упражнение".

Подробности в эфире телеканала Москва 24.