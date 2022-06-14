Собянин заявил, что Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро

Строящаяся Троицкая линия метро получила реальные очертания. На новом участке подземки уже пройдены все тоннели от "Новаторской" до "Бачуринской".

Всего на этом отрезке подземки располагается шесть станций. При этом уже проложено более 21 километра подземных трасс, а на поверхность вынесены инженерные коммуникации.

Скоро котлованы будут зарыты и рабочие займутся вестибюлями и платформами. Троицкая ветка растянется на более чем 40 километров и станет одним из самых больших радиусов столичного метрополитена. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Она пройдет через Южный и Юго-Западный округа, а также ТиНАО. С нее можно будет пересесть на МЦК и еще четыре линии подземки. Подробности в эфире телеканала Москва 24.