Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 20:00

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Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

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Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в Москве. В 2024 году работы начнутся в первых 50 зданиях, а в дальнейшем в программу будут включать ежегодно до 100 объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время выступления на пленарном заседании Госдумы заявил, что в 2025 году из образовательной системы России исчезнет понятие "бакалавр". Но при этом останется магистратура, хоть она и претерпит существенные изменения.

Госдума утвердила все представленные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности федеральных министров. Кандидатов было 16. В числе пятерых новичков – губернаторы сразу нескольких российских регионов. Разговор, в ходе которого претенденты на министерские портфели отвечали на вопросы депутатов, продолжался почти восемь часов. Затем состоялось отдельное голосование по каждой кандидатуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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