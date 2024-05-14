Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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Новости

Новости

14 мая, 20:00

Город

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Новости часа: почти 800 событий прошло на площадках "Вместе с культурой" в мае

Новости часа: в Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Новости часа: программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

"Мой район. Новости": кассы единых билетов на водный транспорт появятся в Москве

Новости часа: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Собянин: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавские пруды в Чертанове Южном включили в перечень мест массового отдыха у воды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Выдано разрешение на строительство шести жилых корпусов в Даниловском районе. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Международная выставка "АРХ Москва" пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Это не только выставка, но и профессиональный форум.

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