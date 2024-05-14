Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавские пруды в Чертанове Южном включили в перечень мест массового отдыха у воды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Выдано разрешение на строительство шести жилых корпусов в Даниловском районе. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Международная выставка "АРХ Москва" пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Это не только выставка, но и профессиональный форум.