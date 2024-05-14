Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Велобайк" подготовил специальные тарифы для участников велофестиваля, сообщил Дептранс. Велофестиваль состоится 18 мая.

На выставке "Россия" расскажут о молодежных проектах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.