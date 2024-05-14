Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 16:45

Общество

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Новости часа: программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

"Мой район. Новости": кассы единых билетов на водный транспорт появятся в Москве

Новости часа: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Собянин: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

"Мой район. Новости": автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Велобайк" подготовил специальные тарифы для участников велофестиваля, сообщил Дептранс. Велофестиваль состоится 18 мая.

На выставке "Россия" расскажут о молодежных проектах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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