Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Набережную на территории бывшей промзоны Южный порт увеличат в 1,5 раза. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили в Подмосковье в ночь на среду, 15 мая. Об этом предупредили синоптики.