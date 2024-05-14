Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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Новости

14 мая, 13:45

Новости

Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Новости часа: программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

"Мой район. Новости": кассы единых билетов на водный транспорт появятся в Москве

Новости часа: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Собянин: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

"Мой район. Новости": автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Набережную на территории бывшей промзоны Южный порт увеличат в 1,5 раза. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили в Подмосковье в ночь на среду, 15 мая. Об этом предупредили синоптики.

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