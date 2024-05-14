Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Столичные компании увеличивают производство инновационных импортозамещающих товаров. Предприятия выпускают умные метки, бирки и смарт-карты, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Изделиями со специальными чипами горожане пользуются каждый день, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Их также используют в пропусках на работу, социальных картах и ключах в отелях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.