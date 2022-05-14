Собянин заявил, что около 20 спортивных объектов достроят в Москве до конца 2022 года

Около 20 спортивных объектов планируют достроить в Москве до конца 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние несколько лет построено более 150 крупных спортивных сооружений. Например, в Митино появился Центр биатлона "Новая звезда", а в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине открылись ледовые арены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

