Монетный и Печатный дворы в Москве готовят к реставрации – Собянин

Монетный и Печатный дворы в Москве готовят к реставрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все особенности и ценные элементы сохранят. Здания сочетают элементы старого русского стиля, барокко, готики. За несколько веков их неоднократно перестраивали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.