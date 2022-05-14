Москва продолжит помогать ветеранам Великой Отечественной войны – Собянин

Москва продолжит помогать ветеранам Великой Отечественной. Социальная поддержка участников войны – один из главных приоритетов, заявил Сергей Собянин.

По его словам, речь идет не только о выплатах, но и об адресной, индивидуальной работе с каждым ветераном. Денежный вопрос также важен. В последние годы в дополнение к Федеральным выплатам столичные ветераны получили от города материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.