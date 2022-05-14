Ко Дню Победы столичные рестораны и магазины украсили свои витрины

Ко Дню Победы многие столичные рестораны и магазины украсили свои витрины. Плакаты, ленты, копии орденов и писем с фронта и даже макеты боевых орудий.

Все это можно увидеть на объектах торговли и услуг в Москве. Самые интересные украшения примут участия в городском конкурсе на лучшее оформление. Всего поступило 386 заявок. Об этом на личном сайте написал Сергей Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.