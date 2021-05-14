Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от "Пыхтино" до "Рассказовки"

Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро.

Как только его закончат, начнется прокладка путей до Внуково. Это будет первая линия, идущая к аэропорту. Работы планируют завершить в 2023 году.

А 15 мая столичный метрополитен отметит 86-й день рождения. В преддверии праздника сотрудников поздравил мэр Москвы. Он вручил ветеранам и работникам метрополитена награды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.