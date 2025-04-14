Собянин сообщил об открытии школы, детского сада и здания суда в ТиНАО

Сергей Собянин открыл школу, детский сад и здание суда в ТиНАО.

В детском саду есть многофункциональное пространство, которое объединяет амфитеатр, музыкальный и физкультурный залы. Здание оборудовано панорамными окнами, а прилегающая территория благоустроена для прогулок и игр.

Новый корпус школы № 1788 во Внукове рассчитан на 1 000 мест. В здании есть универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, айти-полигон, библиотека с медиатекой, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы и зал для мероприятий.

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