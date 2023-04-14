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Политика

Новости часа: Собянин обозначил сроки окончания работ на участке салатовой ветки метро

Новости часа: Собянин обозначил сроки окончания работ на участке салатовой ветки метро

Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

Новости часа: Собянин заявил, что к станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Собянин: к железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Собянин сообщил, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город"

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство участка метро от "Селигерской" до "Физтеха" закончат осенью 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионных групп на купянском направлении. Это данные Минобороны РФ.

Ярмарки выходного дня открыли в Москве, они будут работать до декабря 2023 года. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг.

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