Новости часа: Собянин обозначил сроки окончания работ на участке салатовой ветки метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство участка метро от "Селигерской" до "Физтеха" закончат осенью 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские военные пресекли действия пяти украинских диверсионных групп на купянском направлении. Это данные Минобороны РФ.

Ярмарки выходного дня открыли в Москве, они будут работать до декабря 2023 года. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг.