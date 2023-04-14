Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МФЦ будут работать администраторами во всех московских поликлиниках к концу года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сроков проведения прямой линии Путина пока нет, но она ожидается в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российским туристам вновь стали доступны летние туры в Черногорию. Об этом заявили в АТОР.