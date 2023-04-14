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14:30

Политика

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

Новости часа: Собянин заявил, что к станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Собянин: к железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Собянин сообщил, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город"

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МФЦ будут работать администраторами во всех московских поликлиниках к концу года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сроков проведения прямой линии Путина пока нет, но она ожидается в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российским туристам вновь стали доступны летние туры в Черногорию. Об этом заявили в АТОР.

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