Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

До конца года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами абсолютно во всех столичных поликлиниках. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что в 2020 году был дан старт проекту "Мой администратор", тогда работники офисов "Мои документы" впервые смогли стать помощниками в медицинских учреждениях столицы. Такое нововведение вызвало положительный отклик у пациентов. В итоге систему решили развивать дальше.

Администраторы помогают пациентам в центрах амбулаторной онкологической помощи, а также в новых флагманах скорой помощи: на базе больницы имени В. В. Вересаева и в НИИ Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.