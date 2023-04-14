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Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

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До конца года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами абсолютно во всех столичных поликлиниках. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что в 2020 году был дан старт проекту "Мой администратор", тогда работники офисов "Мои документы" впервые смогли стать помощниками в медицинских учреждениях столицы. Такое нововведение вызвало положительный отклик у пациентов. В итоге систему решили развивать дальше.

Администраторы помогают пациентам в центрах амбулаторной онкологической помощи, а также в новых флагманах скорой помощи: на базе больницы имени В. В. Вересаева и в НИИ Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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