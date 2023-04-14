Новости часа: Собянин заявил, что к станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую дорогу к станции Санино перспективного МЦД-4 проектируют в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Похолодание в Москве продлится недолго, в воскресенье, 16 апреля, будет около 12 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более 1 300 праздничных конструкций установили на улицах столицы к Пасхе. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.