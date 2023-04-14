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Общество

Новости часа: Собянин заявил, что к станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Новости часа: Собянин заявил, что к станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Собянин: к железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Собянин сообщил, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город"

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую дорогу к станции Санино перспективного МЦД-4 проектируют в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Похолодание в Москве продлится недолго, в воскресенье, 16 апреля, будет около 12 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более 1 300 праздничных конструкций установили на улицах столицы к Пасхе. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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