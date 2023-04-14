Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Безопасность

Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Собянин: к железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Собянин сообщил, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город"

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 70 километров дорог в ТиНАО откроют до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тихоокеанский флот в полном составе подняли по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Почти три тысячи кубометров снега с пеплом вывезли из поселка Ключи после выброса Шивелуча. Это данные МЧС.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогибезопасностьрегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика