Новости часа: Собянин заявил о том, что с 2012 года в ТиНАО построено свыше 350 км дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 70 километров дорог в ТиНАО откроют до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тихоокеанский флот в полном составе подняли по тревоге в рамках внезапной проверки. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Почти три тысячи кубометров снега с пеплом вывезли из поселка Ключи после выброса Шивелуча. Это данные МЧС.