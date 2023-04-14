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Экономика

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

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Собственные московские разработки в газовом секторе помогли отрасли выйти на независимость от импорта. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

На сегодняшний день в России выпускают больше 91% необходимых компонентов, в том числе на собственных мощностях компании "Мосгаз". Так, в режиме полного цикла налажено производство газовой арматуры, распределительных приборов, шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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