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Собянин сообщил, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город"

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Москва получила гран-при национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, призерами стали восемь столичных проектов.

Члены жюри отметили призами в разных номинациях проекты "Цифровой двойник Москвы", столичное метро, туристический сервис Russpass и другие. Специалисты отметили, что цифровые технологии, которые используются в столице, позволяют с каждым годом делать город все более комфортным и безопасным.

Например, нейронная сеть, контролирующая городскую систему видеонаблюдения, позволяет ежедневно выявлять до 500 нарушений содержания московских дворов и улиц. А электронная модель территориальной схемы обращения обеспечивает улучшение городской экологии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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