Собянин обсудил вопросы импортозамещения с руководством столичных фармкомпаний

Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко..

Мэр отметил, что столица – один из крупнейших заказчиков препаратов. В год объем достигает 75 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.