Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Собянин напомнил, что правительство РФ приняло множество решений по поддержке фармакологической отрасли в части финансового обеспечения, регистрации лекарств, стимулирования оборотных средств компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.