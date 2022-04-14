Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения. Ее осуществление является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Семь человек пострадали при обстреле жилых домов в Брянской области со стороны Украины, завил Минздрав РФ

Центробанк разрабатывает механизм кредитных каникул для военных.

