Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения в области лекарств. 14 апреля мэр столицы вместе с Татьяной Голиковой и Михаилом Мурашко посетил площадку Печатники в "Технополисе "Москва", где производят фармацевтические препараты и медицинские изделия.

Там прошла встреча с руководителями крупнейших фармкомпаний. Мэр отметил, что столица является одной из крупнейших заказчиков препаратов. В год объем достигает 75 миллиардов рублей.

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