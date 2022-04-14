Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые оказались под угрозой увольнения. Она включает организацию временных рабочих мест, а также программы переобучения и дополнительного профессионального образования. Выделили под эти цели более трех миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета.

Временные рабочие места могут открыть как в компаниях, откуда сотрудников будут увольнять, так и на других предприятиях, уточнили в мэрии.

Общественные работы уволенные смогут получить на время поиска нового места. Предполагается, что их организуют в МФЦ, павильонах "Здоровая Москва", парках и в других городских организациях.

Меры поддержки сотрудников – это часть программы по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.