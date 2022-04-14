Новые парки и зеленые зоны: Собянин рассказал о благоустройстве в ТиНАО

В ТиНАО откроют много новых парков и зеленых территорий. О проектах благоустройства рассказал Сергей Собянин.

В деревне Софьино в Краснопахорском поселении появится историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". Оборонительное земляное укрепление сохранилось там еще со времен Отечественной войны. Собянин отметил, что именно оно помогло русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы.

А в поселении Филимонковском откроется парк "Марьинский ручей". Посетители смогут наслаждаться панорамными видами на окрестные луга и леса. В поселении Внуковском благоустроят общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова. Помимо детских площадок, там появятся много других развлечений: скейтпарк, велодром, воркаут и веревочный городок.

В Десеновском поселении появится современная парковая зона около ЖК "Новые Ватутинки". Там построят мостики через Десну, приведут в порядок береговые линии и обустроят мангальные зоны. На пустырях появятся детские и спортивные площадки.

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