Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 07:15

Новости

Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

Собянин рассказал о преимуществах новой станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Сергей Собянин рассказал о строительстве тоннеля на участке МСД на юге Москвы

Собянин: в 2024 году реставрация была завершена на 157 объектах

"Мой район. Новости": принята концепция станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Сергей Собянин наградил сотрудников ЖКХ в преддверии их профессионального праздника

Сергей Собянин: каток на ВДНХ этой зимой посетили полмиллиона человек

Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта. Мэр в своем телеграм-канале сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы ликвидировать возможные последствия шторма, такие, как подтопления и поваленные деревья.

Предупреждения о возможных подтоплениях и сильном ветре появились и на подъездах жилых домов. Людей призывают по возможности не выходить на улицы. Если остаться дома на весь день невозможно, то следует держаться подальше от деревьев и не парковать под ними автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществопогодавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика