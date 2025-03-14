Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта. Мэр в своем телеграм-канале сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы ликвидировать возможные последствия шторма, такие, как подтопления и поваленные деревья.

Предупреждения о возможных подтоплениях и сильном ветре появились и на подъездах жилых домов. Людей призывают по возможности не выходить на улицы. Если остаться дома на весь день невозможно, то следует держаться подальше от деревьев и не парковать под ними автомобили.

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