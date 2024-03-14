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Новости

Новости

14 марта, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин: каждая станция Кольцевой линии метро – объект культурного наследия

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Новости часа: в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице началось строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За шесть лет спортивные организации получили в пользование от Москвы 65 помещений, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Снег в Москве пролежит до конца первой декады апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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