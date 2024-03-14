Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице началось строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За шесть лет спортивные организации получили в пользование от Москвы 65 помещений, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Снег в Москве пролежит до конца первой декады апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.