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14 марта, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга началось в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры смогут оценить работу водителей городского транспорта с помощью QR-кодов, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя в Москве будет по-апрельски теплой.

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