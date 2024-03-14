14 марта, 16:45Новости
Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга началось в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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