Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга началось в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры смогут оценить работу водителей городского транспорта с помощью QR-кодов, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя в Москве будет по-апрельски теплой.