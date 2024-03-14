14 марта, 13:00Новости
Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дома по реновации и административное здание построят при комплексном развитии территории в Черемушках. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Пассажирам электробусов и автобусов в Москве предложили оценить работу водителей, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По прогнозам синоптиков, четверг, 14 марта, может стать самым теплым днем в Москве с начала года.