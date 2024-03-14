Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 13:00

Новости

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дома по реновации и административное здание построят при комплексном развитии территории в Черемушках. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажирам электробусов и автобусов в Москве предложили оценить работу водителей, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, четверг, 14 марта, может стать самым теплым днем в Москве с начала года.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортпогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика