Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

В Черемушках приведут в порядок почти пять гектаров земли по проекту комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Реорганизация пройдет в Научном проезде. Там построят жилые дома, в которые, в том числе переедут участники программы реновации. Кроме того, возведут административное здание, благодаря которому Москва получит около 600 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.