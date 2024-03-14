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14 марта, 12:45

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Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

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В Черемушках приведут в порядок почти пять гектаров земли по проекту комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Реорганизация пройдет в Научном проезде. Там построят жилые дома, в которые, в том числе переедут участники программы реновации. Кроме того, возведут административное здание, благодаря которому Москва получит около 600 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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