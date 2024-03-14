14 марта, 12:45Новости
Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках
В Черемушках приведут в порядок почти пять гектаров земли по проекту комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Реорганизация пройдет в Научном проезде. Там построят жилые дома, в которые, в том числе переедут участники программы реновации. Кроме того, возведут административное здание, благодаря которому Москва получит около 600 новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.