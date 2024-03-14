Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2024 год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам мэра, основными задачами в сфере развития инженерного хозяйства станут строительство и реконструкция свыше трех тысяч километров инженерных сетей, а также продолжение работ по технологическому перевооружению ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-25.