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14 марта, 11:30

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Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

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Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2024 год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам мэра, основными задачами в сфере развития инженерного хозяйства станут строительство и реконструкция свыше трех тысяч километров инженерных сетей, а также продолжение работ по технологическому перевооружению ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21 и ТЭЦ-25.

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